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Почему ваша собака виляет хвостом при встрече? Узнайте шокирующую причину

Почему собаки виляют хвостом при встрече с хозяином

1:15
Зоосфера » Собаки

Собаки часто виляют хвостом при встрече с хозяином или другими людьми, и это поведение вызывает у многих любителей собак положительные эмоции. Однако, почему же собаки так делают? 

Почему собаки виляют хвостом при встрече с хозяином
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Виляние хвостом у собак является формой эмоциональной коммуникации. Это поведение может выражать радость, восторг, уверенность или даже некоторую степень подчинения. Исследования показывают, что собаки используют виляние хвостом для передачи своих эмоциональных состояний другим собакам и людям.

Для собак виляние хвостом также является способом установления и поддержания социальной связи. Когда собака встречает своего хозяина, виляние хвостом может выражать радость от встречи и приветствие. Это также способ показать свою дружелюбность и желание общения.

Исследования также показывают, что виляние хвостом у собак связано с физиологическими процессами. Например, при встрече с хозяином или другими людьми, уровень гормонов, связанных с чувством удовольствия и радости, у собак может повышаться, что может отразиться на их поведении, включая виляние хвостом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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