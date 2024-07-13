Сколько раз в год нужно стричь кошку? Узнайте, как ухаживать за шерстью питомца

Секреты регулярной стрижки кошек

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом, как часто нужно стричь своих питомцев. Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно, ведь частота стрижки во многом зависит от породы, длины шерсти и особенностей конкретной кошки.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Короткошерстные породы

Для кошек с короткой шерстью, таких как британские или русские голубые, регулярная стрижка не требуется. Достаточно еженедельно вычесывать их, чтобы убрать отмершие волоски и предотвратить образование комков. Купание 1-2 раза в год также поможет содержать короткую шубку кошки в идеальном состоянии.

Длинношерстные породы

Кошки с длинной шерстью, например персидские или мейн-куны, нуждаются в более тщательном уходе. Для них рекомендуется стричь "штанишки" на задних лапах и область вокруг ануса 1-2 раза в год. Это позволит избежать загрязнения шерсти во время походов в туалет. Также полезно подстригать когти питомца раз в 2-3 недели.

Сезонная линька

Особое внимание стоит уделять сезонным линькам кошек. Во время весенней и осенней линьки шерсть животного сильно выпадает, поэтому необходимо чаще вычесывать питомца, удаляя отмершие волоски. Если этого не делать, у кошки могут образоваться колтуны и комки шерсти, которые потребуют профессиональной стрижки.

Индивидуальные особенности

Частота стрижки кошки также зависит от ее индивидуальных особенностей. Некоторые питомцы склонны к интенсивному выпадению шерсти и требуют более частого вычесывания. Кроме того, пожилые кошки нуждаются в более тщательном уходе за шерстью, так как она становится менее эластичной.

В среднем, короткошерстных кошек рекомендуется стричь 1-2 раза в год, а длинношерстных - 2-3 раза в год. Но ориентироваться нужно в первую очередь на состояние шерсти вашего питомца. Внимательно следите за ней и своевременно вычесывайте, чтобы избежать образования колтунов и необходимости в частой стрижке.