Сколько раз в год нужно стричь кошку? Узнайте, как ухаживать за шерстью питомца

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Секреты регулярной стрижки кошек

2:12
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом, как часто нужно стричь своих питомцев. Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно, ведь частота стрижки во многом зависит от породы, длины шерсти и особенностей конкретной кошки.

Секреты регулярной стрижки кошек
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Короткошерстные породы

Для кошек с короткой шерстью, таких как британские или русские голубые, регулярная стрижка не требуется. Достаточно еженедельно вычесывать их, чтобы убрать отмершие волоски и предотвратить образование комков. Купание 1-2 раза в год также поможет содержать короткую шубку кошки в идеальном состоянии.

Длинношерстные породы

Кошки с длинной шерстью, например персидские или мейн-куны, нуждаются в более тщательном уходе. Для них рекомендуется стричь "штанишки" на задних лапах и область вокруг ануса 1-2 раза в год. Это позволит избежать загрязнения шерсти во время походов в туалет. Также полезно подстригать когти питомца раз в 2-3 недели.

Сезонная линька

Особое внимание стоит уделять сезонным линькам кошек. Во время весенней и осенней линьки шерсть животного сильно выпадает, поэтому необходимо чаще вычесывать питомца, удаляя отмершие волоски. Если этого не делать, у кошки могут образоваться колтуны и комки шерсти, которые потребуют профессиональной стрижки.

Индивидуальные особенности

Частота стрижки кошки также зависит от ее индивидуальных особенностей. Некоторые питомцы склонны к интенсивному выпадению шерсти и требуют более частого вычесывания. Кроме того, пожилые кошки нуждаются в более тщательном уходе за шерстью, так как она становится менее эластичной.

В среднем, короткошерстных кошек рекомендуется стричь 1-2 раза в год, а длинношерстных - 2-3 раза в год. Но ориентироваться нужно в первую очередь на состояние шерсти вашего питомца. Внимательно следите за ней и своевременно вычесывайте, чтобы избежать образования колтунов и необходимости в частой стрижке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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