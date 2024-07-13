Боль в зубах у собаки: 5 ключевых симптомов, которые нельзя игнорировать

У многих владельцев собак возникает вопрос: как понять, что у их питомца болят зубы? Несмотря на то, что четвероногие друзья не могут пожаловаться словами, есть ряд симптомов, которые помогут заподозрить проблемы с полостью рта у вашего питомца.
Если собака перестала с прежним энтузиазмом поглощать корм или вовсе отказывается от еды, это может быть признаком зубной боли. Кусать твердые кормы ей становится тяжело и болезненно. Вместо этого собака может медленно и аккуратно потреблять более мягкую и влажную пищу.
Резкая смена поведения — от доброжелательного к агрессивному — также может свидетельствовать о зубной боли. Собака начинает рычать, щериться или даже пытаться укусить, если вы пытаетесь погладить ее по морде или приблизиться к голове. Это защитная реакция на болевые ощущения.
Если ваш питомец стал чаще облизывать губы, у него появилась повышенное слюноотделение, возможно, у него болят зубы. Это естественная защитная реакция организма на боль в полости рта.
Если при попытке открыть пасть собака начинает скулить, сопротивляться или даже пытается укусить, значит, ей больно. Вероятно, проблема кроется в зубах.
Ещё один тревожный симптом — влажный нос у собаки. Это может быть реакцией организма на боль в ротовой полости и попытка снизить температуру в этой области.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков у своего питомца, не медлите — немедленно обратитесь к ветеринару. Современная ветеринарная стоматология поможет быстро диагностировать и устранить проблему, избавив вашего четвероногого друга от мучительной боли.
Регулярные профилактические осмотры полости рта собаки также очень важны для предотвращения зубных заболеваний. Следите за здоровьем зубов своего питомца, и тогда он будет радовать вас своим бодрым настроением и отличным аппетитом долгие годы.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.