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Боль в зубах у собаки: 5 ключевых симптомов, которые нельзя игнорировать

Как понять, что у собаки болят зубы?

2:13
Зоосфера » Собаки

У многих владельцев собак возникает вопрос: как понять, что у их питомца болят зубы? Несмотря на то, что четвероногие друзья не могут пожаловаться словами, есть ряд симптомов, которые помогут заподозрить проблемы с полостью рта у вашего питомца.

Нарушение аппетита

Если собака перестала с прежним энтузиазмом поглощать корм или вовсе отказывается от еды, это может быть признаком зубной боли. Кусать твердые кормы ей становится тяжело и болезненно. Вместо этого собака может медленно и аккуратно потреблять более мягкую и влажную пищу.

Агрессивное поведение

Резкая смена поведения — от доброжелательного к агрессивному — также может свидетельствовать о зубной боли. Собака начинает рычать, щериться или даже пытаться укусить, если вы пытаетесь погладить ее по морде или приблизиться к голове. Это защитная реакция на болевые ощущения.

Повышенное слюноотделение

Если ваш питомец стал чаще облизывать губы, у него появилась повышенное слюноотделение, возможно, у него болят зубы. Это естественная защитная реакция организма на боль в полости рта.

Дискомфорт при открывании пасти

Если при попытке открыть пасть собака начинает скулить, сопротивляться или даже пытается укусить, значит, ей больно. Вероятно, проблема кроется в зубах.

Влажный нос

Ещё один тревожный симптом — влажный нос у собаки. Это может быть реакцией организма на боль в ротовой полости и попытка снизить температуру в этой области.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков у своего питомца, не медлите — немедленно обратитесь к ветеринару. Современная ветеринарная стоматология поможет быстро диагностировать и устранить проблему, избавив вашего четвероногого друга от мучительной боли.

Регулярные профилактические осмотры полости рта собаки также очень важны для предотвращения зубных заболеваний. Следите за здоровьем зубов своего питомца, и тогда он будет радовать вас своим бодрым настроением и отличным аппетитом долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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