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Заведи себе необычного питомца: топ-5 редких домашних животных

Вы не поверите, но этих животных можно держать дома!

3:17
Зоосфера

Для многих из нас домашние питомцы ограничиваются кошками, собаками, хомяками или рыбками. Однако в мире существует огромное разнообразие редких и необычных животных, которых иногда можно встретить в качестве домашних любимцев. Познакомимся с пятёркой самых уникальных и редких домашних питомцев.

Вы не поверите, но этих животных можно держать дома!
Фото: flickr.com by Matt Reinbold, CC BY-SA 2.0

Тигровая саламандра

Это крупная амфибия, достигающая в длину более 30 см, с характерным окрасом в виде желтых и черных полос. Родиной тигровых саламандр являются горные районы Восточной Азии. Эти необычные существа предпочитают полуводный образ жизни и нуждаются в специальных условиях содержания. Тигровые саламандры пользуются популярностью среди коллекционеров редких видов, но их разведение в домашних условиях достаточно сложно.

Филиппинский летучий кот

Этот уникальный вид летучих мышей получил свое название за внешнее сходство с кошками. Филиппинские летучие коты имеют вытянутую мордочку, большие округлые уши и покрыты густой шерстью. Они обитают исключительно на Филиппинских островах и занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Содержание этих необычных летающих зверьков в домашних условиях — занятие для настоящих энтузиастов.

Карликовый мангуст

Крохотные хищники семейства мангустовых, не превышающие в длину 30 см, пользуются большой популярностью у любителей экзотических животных. Карликовые мангусты проявляют высокую активность, любознательность и игривость, что делает их весьма привлекательными домашними питомцами. Однако за их содержанием требуется тщательный уход, а приобретение таких животных часто затруднено из-за строгих законодательных ограничений.

Сахарный поссум

Ещё один уникальный представитель класса млекопитающих — миниатюрный сумчатый зверек родом из Австралии. Сахарные поссумы отличаются большими круглыми глазами, пушистым хвостом и цепкими лапками, позволяющими им лазать по деревьям. Эти очаровательные создания набирают все большую популярность в качестве домашних питомцев, но их содержание сопряжено со значительными трудностями.

Африканский карликовый ёж

Миниатюрные ёжики из Африки, размером не более 15 см, в последние годы стали настоящим хитом среди любителей экзотических животных. Эти милые существа с колючим панцирем и трогательной мордочкой отличаются спокойным и дружелюбным нравом. Однако приобрести африканского карликового ежа не так-то просто, ведь во многих странах действуют ограничения на их содержание.

Несмотря на всю экзотичность и необычность, заводить столь редких животных в качестве домашних питомцев следует крайне осторожно. Им требуется специальный уход, дорогостоящее оборудование и соблюдение множества правил. Но если вы готовы взять на себя всю ответственность, то эти удивительные создания станут настоящими друзьями на долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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