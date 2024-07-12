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Как накормить кошку, чтобы она жила на 5 лет дольше: 3 важных правила владельцам

Рассказываем, как продлить жизнь кошке

2:33
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его любимец прожил как можно дольше. Одним из ключевых факторов долголетия кошек является их рацион. Соблюдая всего 3 простых правила при кормлении, вы можете увеличить продолжительность жизни своей пушистой любимицы на 5 лет.

Рассказываем, как продлить жизнь кошке
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Правило 1. Откажитесь от сухих кормов

Многие владельцы кошек отдают предпочтение сухим кормам, считая их удобными и сбалансированными. Однако длительное употребление таких продуктов может принести больше вреда, чем пользы. Сухие корма содержат много зерновых, усвоение которых для кошек затруднено. Это способствует развитию ожирения, сахарного диабета и других серьезных заболеваний.

Вместо этого переводите кошку на влажные консервированные или натуральные корма. В них больше мяса, жиров и влаги, что соответствует естественному рациону этих хищников. Такой рацион будет способствовать замедлению старения организма кошки и профилактике многих болезней.

Правило 2. Следите за потреблением воды

Кошки склонны недопивать воду, что приводит к обезвоживанию и негативно сказывается на их здоровье. Недостаток жидкости провоцирует развитие мочекаменной болезни, почечной недостаточности и других серьезных патологий.

Следите, чтобы ваша кошка пила как можно больше воды. Ставьте перед ней несколько мисок с чистой водой в разных местах дома. Также можно добавлять воду в консервированные или натуральные влажные корма.

Правило 3. Избегайте кормления со стола

Многие владельцы балуют своих кошек человеческой едой, считая, что они обожают ее. Однако это вредно для их здоровья. Человеческая пища содержит большое количество жиров, специй, соли и других компонентов, которые плохо усваиваются организмом кошек и могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Строго придерживайтесь правильного рациона для своей кошки, исключая любые "вкусности" со своего стола. Это поможет предотвратить развитие ожирения, диабета и других опасных заболеваний, продлевая жизнь вашего питомца.

Соблюдая эти 3 простых правила, вы сможете значительно увеличить продолжительность жизни своей кошки, сохранив ее здоровье и активность на долгие годы. Берегите своих пушистых друзей!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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