Погиб лось, пытаясь спастись от нашествия комаров и мошек, в Новосибирской области

Смертельная ловушка: лось, спасаясь от гнуса, погиб в карьере

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

В Новосибирской области погиб лось, пытаясь спастись от комаров и мошек.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, CC BY 2.0

Эта история произошла в одном из карьеров Искитимского района, куда прибежал лось, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщает sib.fm.

По данным ведомства, животное забежало в водоём, чтобы спастись от кровососущих насекомых, однако в итоге оказалось в ловушке.

Сотрудники Минприроды пытались с помощью снотворного препарата вытащить выбившегося из сил лося, но, к сожалению, было уже поздно — зверь скончался.

Фото использовано в качестве иллюстрации.