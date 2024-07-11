Погиб лось, пытаясь спастись от нашествия комаров и мошек, в Новосибирской области

В Новосибирской области погиб лось, пытаясь спастись от комаров и мошек.
Эта история произошла в одном из карьеров Искитимского района, куда прибежал лось, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщает sib.fm.
По данным ведомства, животное забежало в водоём, чтобы спастись от кровососущих насекомых, однако в итоге оказалось в ловушке.
Сотрудники Минприроды пытались с помощью снотворного препарата вытащить выбившегося из сил лося, но, к сожалению, было уже поздно — зверь скончался.
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