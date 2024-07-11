Кошачьи усы могут уставать. Учёные объяснили, почему это происходит

Кошачьи усы помогают кошкам чувствовать ветер во время охоты

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавно учёные обнаружили, что кошачьи вибриссы, которые обычно называют усами, могут уставать. Что это значит?

Дело в том, чт вибриссы — это особые отростки, которые скорее напоминают щупальца, чем усы. Они очень чувствительны и помогают кошкам лучше ориентироваться в пространстве.

Вы наверняка замечали, что кошки плохо видят вблизи и не могут найти лакомство прямо под носом. Вот тут-то им и приходят на помощь вибриссы. А ещё они помогают кошкам чувствовать ветер во время охоты.

Так почему кошачьи вибриссы устают? Представьте, что человек постоянно ходит с идеальной осанкой, например, марширует в строю. Сложно? Вот и кошкам непросто долго напрягать свои усы-щупальца. Когда вибриссы устают, они опускаются вниз и выглядят поникшими.

Ранее Правда.ру писала, что средний срок жизни бездомных кошек всего лишь два года.