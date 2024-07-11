Как перевоспитать кошку, которая будит по ночам: самый действенный метод

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Стало известно, как перевоспитать кошку

1:05
Зоосфера » Кошки

Давайте будем честны — если у вас есть кот, вы наверняка хотя бы иногда просыпаетесь ночью из-за его игр или громкого мяукания.

Стало известно, как перевоспитать кошку
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Такая ночная активность редко вызывает умиление. Чаще всего это приводит к злости и раздражению.

Давайте разберемся, как правильно реагировать в таких ситуациях, чтобы отучить кошку от этой вредной привычки.

Во-первых, если ваша пушистая любимица разбудила вас, не присоединяйтесь к её играм, не гладьте и, тем более, не кормите её.

Важно помнить, что животное не должно голодать, поэтому обеспечьте его необходимым количеством корма в течение дня.

Свести к минимуму ночные шалости можно, если ваша кошка будет достаточно уставать днем, вдоволь набегавшись и наигравшись.

Если не следовать этой рекомендации, будьте готовы к тому, что кот, поняв вашу слабость, продолжит активничать ночью.

Исключение можно сделать только в том случае, если ваш питомец заболел и нуждается в помощи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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