Как перевоспитать кошку, которая будит по ночам: самый действенный метод

Давайте будем честны — если у вас есть кот, вы наверняка хотя бы иногда просыпаетесь ночью из-за его игр или громкого мяукания.
Такая ночная активность редко вызывает умиление. Чаще всего это приводит к злости и раздражению.
Давайте разберемся, как правильно реагировать в таких ситуациях, чтобы отучить кошку от этой вредной привычки.
Во-первых, если ваша пушистая любимица разбудила вас, не присоединяйтесь к её играм, не гладьте и, тем более, не кормите её.
Важно помнить, что животное не должно голодать, поэтому обеспечьте его необходимым количеством корма в течение дня.
Свести к минимуму ночные шалости можно, если ваша кошка будет достаточно уставать днем, вдоволь набегавшись и наигравшись.
Если не следовать этой рекомендации, будьте готовы к тому, что кот, поняв вашу слабость, продолжит активничать ночью.
Исключение можно сделать только в том случае, если ваш питомец заболел и нуждается в помощи.
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