Стоит ли водить кота к грумеру: ответ экспертов

Эксперты ответили, стоит ли отвести кота к грумеру

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как известно, сами прекрасно ухаживают за собой. Они ежедневно чистят и расчесывают свою шерсть, поддерживая её в отличном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Стоит ли пользоваться услугами профессиональных грумеров при уходе за кошкой? Давайте разберёмся.

Кто такие грумеры

Обращение к грумеру может быть отличным решением, если ваша кошка нуждается в этом и её темперамент позволяет провести процедуру без проблем.

Грумеры — это специалисты, которые выполняют такие задачи, как стрижка когтей, расчёсывание и купание кошек. Регулярный уход особенно полезен для длинношёрстных пород, чтобы избежать спутывания шерсти.

Кроме того, грумеры могут обнаружить признаки кожных проблем, паразитов или воспалений, которые вы могли бы не заметить.

Проблема — в стрессе

Однако не всем кошкам нравится процесс груминга. Некоторые могут испытывать стресс или беспокойство.

Если ваша кошка сильно нервничает в салоне, возможно, стоит попробовать проводить уход дома в привычной обстановке.

Используйте мягкую щетку для удаления выпавшей шерсти и проверки кожи на наличие проблем. При стрижке когтей будьте нежными и терпеливыми, поощряйте питомца лакомствами и похвалой, чтобы создать положительный опыт.

Обращение к грумеру может быть полезным для выполнения определённых задач по уходу за кошкой. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и комфорт вашей кошки.

Некоторые кошки предпочитают домашний уход, в то время как другие могут спокойно переносить или даже наслаждаться профессиональным уходом.