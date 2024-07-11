Почему кошка шипит на гостей: ответ найден

Эксперты ответили, почему кошка шипит на гостей

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если животное здорово, оно не будет проявлять агрессию к своему владельцу. Это объясняется тем, что кошка привязана к вам и воспринимает всех членов дома как свою семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Однако, это не мешает ей проявлять агрессию, когда к вам приходят гости. Для кота ваши родственники или друзья — незнакомцы, и такое поведение вполне естественно.

Увидев, как кошка распушила шерсть, напрягла спину и шипит на чужаков, многие хозяева пытаются успокоить её, гладя или предлагая лакомства. Это ошибка, так как таким образом они лишь поощряют нежелательное поведение.

Из-за этого кот будет считать, что так нужно встречать всех гостей, и в следующий раз может быть ещё более агрессивным.

Лучше всего в такой ситуации отнести питомца в другую комнату и закрыть дверь. Когда кошка успокоится, ведите себя так, будто ничего особенного не произошло.