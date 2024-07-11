Почему кошка шипит на гостей: ответ найден

Если животное здорово, оно не будет проявлять агрессию к своему владельцу. Это объясняется тем, что кошка привязана к вам и воспринимает всех членов дома как свою семью.
Однако, это не мешает ей проявлять агрессию, когда к вам приходят гости. Для кота ваши родственники или друзья — незнакомцы, и такое поведение вполне естественно.
Увидев, как кошка распушила шерсть, напрягла спину и шипит на чужаков, многие хозяева пытаются успокоить её, гладя или предлагая лакомства. Это ошибка, так как таким образом они лишь поощряют нежелательное поведение.
Из-за этого кот будет считать, что так нужно встречать всех гостей, и в следующий раз может быть ещё более агрессивным.
Лучше всего в такой ситуации отнести питомца в другую комнату и закрыть дверь. Когда кошка успокоится, ведите себя так, будто ничего особенного не произошло.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.