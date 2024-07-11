Как понять, что у вашей собаки аллергия: главные признаки

Домашние животные, особенно в раннем возрасте, могут быть больше подвержены инфекциям и заболеваниям из-за слабой иммунной системы.
Если у вашего щенка есть аллергия, важно выявить её как можно раньше, чтобы обеспечить безопасность питомца.
Вот некоторые признаки, которые могут указывать на наличие аллергических реакций у вашего щенка:
Частый зуд и расчесывание
Аллергия часто проявляется сильным зудом, заставляя щенка интенсивно чесаться. Они могут царапать уши, лапы, морду и живот, что может привести к покраснению, раздражению и даже выпадению шерсти.
Проблемы с кожей
Аллергические реакции могут вызвать кожные проблемы, такие как сыпь, крапивница или воспаления. Вы можете заметить покраснение, отёк или шишки на коже щенка, а также сухость, шелушение или язвы из-за постоянного расчёсывания.
Хронические ушные инфекции
Аллергия может быть причиной повторяющихся ушных инфекций у щенков. Если щенок трясет головой, трется ушами о предметы или из его ушей исходит неприятный запах, это может свидетельствовать об ушной инфекции, связанной с аллергией.
Чрезмерное чихание и кашель
Щенки с аллергией могут часто чихать или кашлять, особенно после контакта с определёнными аллергенами. Частое чихание может быть признаком аллергической реакции.
Слезящиеся или красные глаза
Аллергия может вызвать покраснение, слезоточивость или зуд в глазах щенка. Если щенок часто трёт глаза или морду, это может быть попыткой снять дискомфорт.
Проблемы с пищеварением
Аллергия может также влиять на пищеварительную систему щенка. Возможны диарея, рвота или частые желудочно-кишечные расстройства, сопровождающиеся потерей аппетита или изменением консистенции стула.
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