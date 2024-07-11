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Как понять, что у вашей собаки аллергия: главные признаки

Кинологи рассказали, как понять, что у собаки аллергия

2:02
Зоосфера » Собаки

Домашние животные, особенно в раннем возрасте, могут быть больше подвержены инфекциям и заболеваниям из-за слабой иммунной системы.

Кинологи рассказали, как понять, что у собаки аллергия
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Если у вашего щенка есть аллергия, важно выявить её как можно раньше, чтобы обеспечить безопасность питомца.

Вот некоторые признаки, которые могут указывать на наличие аллергических реакций у вашего щенка:

Частый зуд и расчесывание

Аллергия часто проявляется сильным зудом, заставляя щенка интенсивно чесаться. Они могут царапать уши, лапы, морду и живот, что может привести к покраснению, раздражению и даже выпадению шерсти.

Проблемы с кожей

Аллергические реакции могут вызвать кожные проблемы, такие как сыпь, крапивница или воспаления. Вы можете заметить покраснение, отёк или шишки на коже щенка, а также сухость, шелушение или язвы из-за постоянного расчёсывания.

Хронические ушные инфекции

Аллергия может быть причиной повторяющихся ушных инфекций у щенков. Если щенок трясет головой, трется ушами о предметы или из его ушей исходит неприятный запах, это может свидетельствовать об ушной инфекции, связанной с аллергией.

Чрезмерное чихание и кашель

Щенки с аллергией могут часто чихать или кашлять, особенно после контакта с определёнными аллергенами. Частое чихание может быть признаком аллергической реакции.

Слезящиеся или красные глаза

Аллергия может вызвать покраснение, слезоточивость или зуд в глазах щенка. Если щенок часто трёт глаза или морду, это может быть попыткой снять дискомфорт.

Проблемы с пищеварением

Аллергия может также влиять на пищеварительную систему щенка. Возможны диарея, рвота или частые желудочно-кишечные расстройства, сопровождающиеся потерей аппетита или изменением консистенции стула.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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