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Правда ли, что кошкам нельзя печень: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли кошкам печень

1:36
Зоосфера » Кошки

Не стоит рассказывать, что происходит с кошками при виде сырой печени — питомцы готовы на всё, чтобы заполучить хотя бы кусочек.

Ветеринары ответили, можно ли кошкам печень
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Однако, ветеринары все чаще предупреждают о вреде сырых продуктов для домашних животных. В список запрещённых продуктов попали не только рыба и мясо, но и сырая печень.

Можно ли давать кошкам печень?

Эксперты утверждают, что всё зависит от количества и частоты кормления. В небольших количествах и понемногу печень может быть полезна для кошек. В ней содержатся витамины и полезные вещества, необходимые для костей, зрения и роста клеток (витамин A), а также витамин B и другие вещества, полезные для кожи, шерсти и для организма в целом.

Когда печень вредна?

Сырая печень может вызвать у кошек диарею. Варёная печень, если кормить ею каждый день, может привести к запорам. Кроме того, избыток витамина A чреват интоксикацией, проблемами с суставами и нарушением работы внутренних органов, включая печень и почки, что может привести к образованию камней или почечной недостаточности.

Как лучше кормить печенью?

Чтобы избежать проблем, рекомендуется давать кошке печень не чаще двух раз в неделю и не более 10 граммов на каждый килограмм веса животного. Сырую печень можно давать после заморозки и обработки кипятком. Варить печень следует не более 5-6 минут.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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