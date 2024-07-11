Кошачий страх перед огурцами: почему некоторые питомцы реагируют так агрессивно

Огурцы и кошки: почему этот овощ вызывает страх

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В интернете можно найти множество видео, где домашние животные играют главные роли. Особенно часто в таких видео появляются огурцы, что привело пользователей к открытию того, что некоторые кошки реагируют на эти овощи с недоверием, когда они появляются в их поле зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Давайте попробуем разобраться, в чем причина страха некоторых кошек перед огурцами.

Как выяснили, что кошки боятся огурцов

Несколько лет назад стали популярны видео, где кошки реагируют с ужасом на огурцы. В каждом ролике владельцы кошек ждали, пока их питомцы подойдут к миске и начнут есть, а затем кладут длинные огурцы позади кошек.

Когда кошка заканчивала есть и оборачивалась, она вдруг видела большой зеленый предмет и испугалась. Кошка могла подпрыгнуть, начать шипеть и либо убежать, либо атаковать "незваного гостя".

Огурец — новый предмет для кошки

Кошки известны своим стремлением контролировать свою территорию, поэтому им не нравится, когда на ней появляются незнакомые предметы. Это может быть огурец или что-то другое — для кошки это не важно.

Кошка воспринимает огурец как потенциальную угрозу

Под действием стресса кошка может спутать огурец с опасным существом, таким как змея. Если кошка воспринимает огурец как угрозу, ее реакция — отпрыгивать — является нормальной защитной реакцией организма.

Во время еды кошка менее бдительна

Во время еды кошка расслабляется и сосредоточена только на еде. Она считает свое место для трапезы абсолютно безопасным и не ожидает никаких неприятных сюрпризов, таких как огурцы. Поэтому реакция кошки на появление огурца может быть неадекватной.