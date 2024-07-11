В США создали мышь с человеческим иммунитетом и микрофлорой кишечника

В США ученые создали мышь с человеческой иммунной системой

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Впервые в истории ученые достигли создания мыши, у которой полностью функционирующая человеческая иммунная система и схожая с человеческой микрофлора кишечника. Эта "гуманизированная" мышь представляет собой потенциальную революцию в медицинских исследованиях, устраняя неопределенности и улучшая тестирование новых препаратов. Открытие описано в публикации журнала Nature Immunology.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Исследователям из Центра наук о здоровье Университета Техаса в Сан-Антонио удалось создать мышь, названную TruHuX (THX), что расшифровывается как "по-настоящему человеческая". Благодаря полной иммунной системе человека THX может точно моделировать реакции человеческого организма на различные лечения.

Ученые подчеркивают, что THX предоставит важную платформу для изучения человеческого иммунитета, разработки вакцин и тестирования терапевтических препаратов. В настоящее время такие мыши используются для изучения ответа иммунной системы на инфекцию SARS-CoV-2 и эпигенетические процессы, связанные с активностью плазменных клеток человека, что может привести к новым методам лечения вирусных заболеваний и онкологии.