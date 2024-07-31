Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морской коллаген улучшает здоровье кишечника, состояние кожи и волос
Супруга Курбана Омарова заявила, что по утрам у неё нет аппетита
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о любви звезды к алкоголю
Рэпер Loc-Dog не собирается скрывать от дочери тяжёлое прошлое
В Петербурге откроется новый лицей им. Лермонтова
Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"
Цены на российскую колу взлетели на 21%
МИД России призывает к использованию RuTube
96% ДТП на железнодорожных переездах происходит именно по этой причине
Ваш питомец может вас убить: 6 болезней, которые вы можете подхватить от любимца

Как уберечься от болезней, передающихся от домашних животных

1:36
Зоосфера

Летом многие владельцы домашних животных вывозят своих питомцев за город, часто путешествуют с ними и даже спят в одной кровати, обмениваясь поцелуями. Однако такие тесные контакты могут подвергать здоровье людей серьёзному риску. Даже здоровые животные могут быть переносчиками вирусов, бактерий и грибков, опасных для человека.

Как уберечься от болезней, передающихся от домашних животных
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Поцелуи с питомцами могут приводить к попаданию слюны, содержащей паразитов и аллергены, в организм человека, что вызывает воспалительные реакции. В слюне животных могут быть яйца паразитов, способные вызвать такие заболевания,  как гельминтоз, эхинококкоз, стригущий лишай, чесотка, бешенство и токсоплазмоз.

Эти заболевания могут поражать различные системы организма, приводя к серьёзным последствиям, включая смерть. Например, бешенство может вызвать паралич дыхательного центра или остановку сердца, а токсоплазмоз — изменения в психике.

Чтобы снизить риски для себя и своих питомцев, следует соблюдать ряд рекомендаций: тщательно мыть руки после контакта с животными, проводить ежегодные вакцинации, избегать контакта питомцев с дикими или бродячими животными, регулярно чистить лапы и шерсть, кормить питомцев только термически обработанной пищей и регулярно проводить дегельминтизацию.

Эти меры помогут сохранить здоровье как людей, так и их домашних любимцев, предотвращая передачу опасных заболеваний.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"
Цены на российскую колу взлетели на 21%
МИД России призывает к использованию RuTube
96% ДТП на железнодорожных переездах происходит именно по этой причине
В СК "Согласие" установили регионы с самыми безопасными дорогами
Как приготовить полезный и вкусный салат с авокадо и апельсинами
Гибель инструкторов из ЧВК "Вагнер" в Мали: причины и последствия
Роскошный образ жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивил Меган Маркл
Почему недостаток светильников разрушает уют в вашем интерьере
Доктор Тим Стоквелл опроверг миф о безопасной дозе алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников