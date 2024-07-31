Ваш питомец может вас убить: 6 болезней, которые вы можете подхватить от любимца

Как уберечься от болезней, передающихся от домашних животных

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летом многие владельцы домашних животных вывозят своих питомцев за город, часто путешествуют с ними и даже спят в одной кровати, обмениваясь поцелуями. Однако такие тесные контакты могут подвергать здоровье людей серьёзному риску. Даже здоровые животные могут быть переносчиками вирусов, бактерий и грибков, опасных для человека.

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Поцелуи с питомцами могут приводить к попаданию слюны, содержащей паразитов и аллергены, в организм человека, что вызывает воспалительные реакции. В слюне животных могут быть яйца паразитов, способные вызвать такие заболевания, как гельминтоз, эхинококкоз, стригущий лишай, чесотка, бешенство и токсоплазмоз.

Эти заболевания могут поражать различные системы организма, приводя к серьёзным последствиям, включая смерть. Например, бешенство может вызвать паралич дыхательного центра или остановку сердца, а токсоплазмоз — изменения в психике.

Чтобы снизить риски для себя и своих питомцев, следует соблюдать ряд рекомендаций: тщательно мыть руки после контакта с животными, проводить ежегодные вакцинации, избегать контакта питомцев с дикими или бродячими животными, регулярно чистить лапы и шерсть, кормить питомцев только термически обработанной пищей и регулярно проводить дегельминтизацию.

Эти меры помогут сохранить здоровье как людей, так и их домашних любимцев, предотвращая передачу опасных заболеваний.