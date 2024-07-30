Ваша ошибка может стоить хомяку жизни: 10 способов предотвратить перегрев

Хомяки чрезвычайно чувствительны к высокой температуре и могут легко перегреться. Оптимальная температура для них — 18-24 градуса. Признаки теплового удара у хомяков включают тяжелое дыхание, ярко-красный язык, слюноотделение, депрессию, слабость, нежелание двигаться и судороги. В случае перегрева необходимо быстро убрать хомяка с жары, охладить его, смочив уши, лапы и шерсть прохладной водой, или положить его на влажное полотенце, а затем показать ветеринару.
Ветеринар Пиппа Эллиотт рекомендует десять способов, как избежать перегрева хомяка. Во-первых, переместите клетку в прохладную часть дома, обеспечьте затемнение и избегайте источников тепла. Во-вторых, давайте замороженные лакомства и проветривайте клетку.
Также используйте прохладную воду и замороженные предметы, такие как бутылки с водой или замороженный песок для ванн. Накрывайте клетку замороженным полотенцем и ограничьте физическую активность хомяка в жару. Никогда не оставляйте хомяка в жаркой машине, так как температура внутри может быстро стать смертельной. Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риск перегрева и обеспечить своему питомцу комфортное существование даже в жаркую погоду.
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