Думаете, что лысые кошки спасут от аллергии? Вот что говорят врачи

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Лысые кошки и аллергия: мифы и реальность

1:07
Зоосфера

Существует распространенное мнение, что людям с аллергией на кошек можно завести лысую породу, такую как сфинкс, чтобы избежать аллергических реакций. Однако, это не совсем так. Кошки вызывают аллергию не только из-за шерсти, но и из-за слущенного эпидермиса (перхоти), слюны и мочи.

Лысые кошки и аллергия: мифы и реальность
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Главный белок-аллерген у кошек, утерокинин, выделяется вне зависимости от наличия шерсти и зависит от гормонального статуса, особенно у самцов. Ветеринарный врач Михаил Шеляков отмечает, что аллергия индивидуальна и не всегда проявляется на всех породах кошек и собак.

Аллергия может возникать не на шерсть, а на кожно-жировые выделения, которые у лысых кошек могут быть даже интенсивнее из-за отсутствия меха. Единственный способ узнать, будет ли аллергия на конкретное животное, — это провести прямую биологическую пробу, пообщавшись с питомцем и наблюдая за реакцией организма. Таким образом, лысые кошки не являются гарантией отсутствия аллергических реакций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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