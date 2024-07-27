Эти четыре вещи пугают вашу кошку до ужаса

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Четыре причины кошачьего стресса: как защитить питомца от ненужных переживаний

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Зоосфера

Кошки обладают индивидуальным характером, но имеют общие реакции на определённые раздражители, вызывающие у них стресс и страх. Первым таким раздражителем является бытовая техника, особенно пылесосы и фены, издающие неприятные для кошек шумы.

Четыре причины кошачьего стресса: как защитить питомца от ненужных переживаний
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Вторая группа раздражителей — это громкие и резкие звуки, включая музыку, строительный шум и крики, которые вызывают у кошек беспокойство.

Третий фактор — запахи: кошки не любят парфюмерию, бытовую химию, освежители воздуха, цитрусовые, специи и даже запах грязного лотка.

Наконец, переезды вызывают у кошек сильный стресс, так как они привязываются к своему окружению, и изменение обстановки, даже временное, воспринимается как угроза. Понимание этих факторов поможет владельцам кошек минимизировать стрессовые ситуации для своих питомцев и создать им более комфортные условия жизни.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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