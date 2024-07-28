Ваша собака теряет шерсть: причины и срочные меры

Почему собаки линяют вне сезона и как с этим бороться?

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки обычно линяют дважды в год — весной и осенью. Однако, иногда питомцы начинают терять шерсть вне этих сезонов. Это может происходить из-за недостатка прогулок и физической активности, особенно если собака живет в квартире зимой, что нарушает естественный цикл линьки. Решение — увеличить количество прогулок, переместить подстилку подальше от отопительных приборов и регулярно проветривать помещения.

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Плохое питание и недостаток воды также могут вызвать внеплановую линьку. Чтобы остановить выпадение шерсти, важно пересмотреть рацион собаки, добавив мясо или рыбу и обеспечив животное витаминами. Постоянный доступ к чистой воде также необходим.

У самок выпадение шерсти может быть связано с периодами беременности и кормления. В таком случае владельцу нужно регулярно вычесывать питомицу и давать ей витаминные и минеральные добавки. Внимательное отношение к этим аспектам поможет сохранить здоровье и внешний вид вашего четвероногого друга.