Что кошачьи ушки расскажут вам о настроении вашего питомца

Как читать язык ушек вашего кота: что означают различные положения?

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Знаете ли вы, что по ушам кошки можно определить её настроение? Прямые и открытые уши указывают на нейтральное состояние питомца, ему безразлично, чем вы заняты.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Прижатые уши сигнализируют о злости, особенно в сочетании с расширенными зрачками. В таком состоянии лучше не провоцировать кота, чтобы не вызвать агрессию.

Если уши повернуты назад, это значит, что кошка заинтересована и готова к игре, демонстрируя охотничий настрой. Таким образом, наблюдение за положением ушек вашего питомца может помочь вам лучше понять его настроение и поведение.