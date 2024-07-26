Что кошачьи ушки расскажут вам о настроении вашего питомца

Знаете ли вы, что по ушам кошки можно определить её настроение? Прямые и открытые уши указывают на нейтральное состояние питомца, ему безразлично, чем вы заняты.
Прижатые уши сигнализируют о злости, особенно в сочетании с расширенными зрачками. В таком состоянии лучше не провоцировать кота, чтобы не вызвать агрессию.
Если уши повернуты назад, это значит, что кошка заинтересована и готова к игре, демонстрируя охотничий настрой. Таким образом, наблюдение за положением ушек вашего питомца может помочь вам лучше понять его настроение и поведение.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.