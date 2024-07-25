Вот почему ваша собака крутится перед тем, как сходить в туалет

Почему собаки кружатся перед тем, как сходить в туалет: объяснение учёных

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак замечают, что перед тем как сходить в туалет, их питомцы долго кружатся на одном месте. Это поведение удивляет и порой раздражает, особенно в дождливое утро выходного дня.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Некоторые считают, что собаки таким образом реагируют на посторонние запахи, так как они сильно полагаются на обоняние. Однако учёные выяснили, что истинная причина заключается в геомагнитной обстановке. Исследования показали, что в спокойном магнитном поле собаки предпочитают ходить в туалет, обращая нос на север или юг.

В период магнитных бурь их поведение становится хаотичным, и они кружатся, как компас. Это поведение связано с ориентацией на местности и оставлением меток. Таким образом, собаки совершают свои пируэты не для того, чтобы подразнить владельцев, а для навигации и создания территориальных ориентиров.