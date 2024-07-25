Вот почему ваша собака крутится перед тем, как сходить в туалет

Многие владельцы собак замечают, что перед тем как сходить в туалет, их питомцы долго кружатся на одном месте. Это поведение удивляет и порой раздражает, особенно в дождливое утро выходного дня.
Некоторые считают, что собаки таким образом реагируют на посторонние запахи, так как они сильно полагаются на обоняние. Однако учёные выяснили, что истинная причина заключается в геомагнитной обстановке. Исследования показали, что в спокойном магнитном поле собаки предпочитают ходить в туалет, обращая нос на север или юг.
В период магнитных бурь их поведение становится хаотичным, и они кружатся, как компас. Это поведение связано с ориентацией на местности и оставлением меток. Таким образом, собаки совершают свои пируэты не для того, чтобы подразнить владельцев, а для навигации и создания территориальных ориентиров.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.