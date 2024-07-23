Стало известно, почему ваша собака отказывается выходить на улицу в дождь

Почему собаки не любят гулять в дождь: основные причины

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отказ собак выходить на улицу в дождливый день — распространённое явление, вызывающее недоумение у владельцев. Причина кроется не в боязни промокнуть, как считают многие, а в звуках и запахах, сопровождающих дождь.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, CC0

Собаки обладают очень развитым слухом, улавливающим высокие звуки даже на больших расстояниях. В дождливый день шум от падающих капель кажется им намного громче и неприятнее, чем людям. Кроме того, специфические запахи, возникающие во время дождя, также могут быть неприятны для собак.

Эти факторы вызывают у питомцев негативные эмоции и нежелание выходить на прогулку в дождливую погоду. Поэтому хозяевам следует учитывать особенности восприятия своих четвероногих друзей и понимать их реакцию на дождь.