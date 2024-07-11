Правда ли что трёхцветные кошки приносят удачу и деньги в дом? Откуда это поверье и почему именно трёхцветки?

Во многих странах трёхцветных кошек считают символом удачи

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приносят ли трёхцветные кошки удачу и деньги в дом? Откуда эта примета и почему именно трёхцветки? Есть два вида трёхцветок: арлекино — рыжие и чёрные пятна на белом фоне; калико — белые пятна на черно-рыжем фоне. Разница только в преобладании цвета и оттенках. Однако на "счастливость" это не влияет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В разных странах трёхцветные кошки наделены положительными свойствами. Мусульмане верят, что они обладают чудесным свойством — оберегать от пожаров и некоторых других невзгод в доме. В Англии ассоциируются с домашним очагом, в Японии — с деньгами, в России — с удачей. А еще в России верят, что трёхцветки защищают дом от злых сил и дружат с домовыми. Их часто первыми запускают в новое жилище, чтобы "наладить контакт".

Люди всегда пытались давать объяснения всему, в том числе и окрасу животных. Так, существуют поверья обо всех цветах шерсти кошек: белая — мир и гармония, черная — защита, рыжая — материальный успех. Трёхцветка объединяет в себе все эти свойства. К тому же они не так часто встречаются, а мальчики-трёхцветки — и вовсе большая редкость.

Трёхцветки объединяют в себе все три окраса в той или иной пропорции, а значит — универсальны. Дарят и спокойствие, и защиту, и денежный "магнетизм". Это сочетание можно понимать как базовый смысл счастья, хоть он у всех и свой.

Ранее Правда.ру писала, что кинологи назвали самых дорогих в содержании и уходе собак.