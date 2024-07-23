Сладости могут ослепить вашу кошку

Почему сладости опасны для кошек: предотвратите слепоту и другие проблемы

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые продукты питания представляют серьёзную угрозу для здоровья кошек, в частности, сладости. Чрезмерное потребление сладостей может привести к диабету у кошек, что, в свою очередь, вызывает проблемы со зрением, вплоть до слепоты.

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Хозяевам следует избегать кормления своих питомцев кондитерскими изделиями, сдобной выпечкой, сгущённым молоком, сладкими йогуртами и газированными напитками. Помимо риска слепоты, сладости могут вызывать ожирение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, почками, зубами и общим состоянием здоровья. Важно отметить, что кошки не ощущают сладкий вкус, и потому не получают удовольствия от сладких продуктов.

Это является дополнительным аргументом против включения сладостей в рацион кошек. Чтобы обеспечить здоровье и благополучие своих питомцев, владельцам следует строго следить за тем, что ест их кошка, исключая любые сладости из её рациона.