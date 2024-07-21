Валерьянка убивает кошек: ужасные последствия, которые вы должны знать

Многие владельцы кошек, вдохновленные роликами с забавным поведением животных после употребления валерьянки, задумываются о том, чтобы дать её своим питомцам. Однако, это средство категорически запрещено для кошек.
Валерьянка содержит вещества, похожие на половые гормоны, которые могут разрушительно воздействовать на здоровье животных. Наибольшую реакцию на валериану проявляют половозрелые коты, у которых запах вызывает наркотический эффект, приводящий к неадекватному поведению. Коты могут кататься по полу, истекать слюной, разрывать вещи, оставлять метки в неположенных местах и даже нападать на людей.
В некоторых случаях валерьянка вызывает галлюцинации, судороги, пену изо рта и закатившиеся глаза, что указывает на передозировку и требует немедленного визита к ветеринару. Длительное применение валерианы может привести к истощению организма и психическим расстройствам. Спиртовая настойка валерьянки вызывает заболевания печени, почечную недостаточность и язву желудка у кошек.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.