Валерьянка убивает кошек: ужасные последствия, которые вы должны знать

Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек, вдохновленные роликами с забавным поведением животных после употребления валерьянки, задумываются о том, чтобы дать её своим питомцам. Однако, это средство категорически запрещено для кошек.

Фото: openverse.org by 'T'eresa, CC BY 2.0

Валерьянка содержит вещества, похожие на половые гормоны, которые могут разрушительно воздействовать на здоровье животных. Наибольшую реакцию на валериану проявляют половозрелые коты, у которых запах вызывает наркотический эффект, приводящий к неадекватному поведению. Коты могут кататься по полу, истекать слюной, разрывать вещи, оставлять метки в неположенных местах и даже нападать на людей.

В некоторых случаях валерьянка вызывает галлюцинации, судороги, пену изо рта и закатившиеся глаза, что указывает на передозировку и требует немедленного визита к ветеринару. Длительное применение валерианы может привести к истощению организма и психическим расстройствам. Спиртовая настойка валерьянки вызывает заболевания печени, почечную недостаточность и язву желудка у кошек.