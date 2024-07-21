Валерьянка убивает кошек: ужасные последствия, которые вы должны знать

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Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары

1:10
Зоосфера

Многие владельцы кошек, вдохновленные роликами с забавным поведением животных после употребления валерьянки, задумываются о том, чтобы дать её своим питомцам. Однако, это средство категорически запрещено для кошек.

Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Фото: openverse.org by 'T'eresa, CC BY 2.0

Валерьянка содержит вещества, похожие на половые гормоны, которые могут разрушительно воздействовать на здоровье животных. Наибольшую реакцию на валериану проявляют половозрелые коты, у которых запах вызывает наркотический эффект, приводящий к неадекватному поведению. Коты могут кататься по полу, истекать слюной, разрывать вещи, оставлять метки в неположенных местах и даже нападать на людей.

В некоторых случаях валерьянка вызывает галлюцинации, судороги, пену изо рта и закатившиеся глаза, что указывает на передозировку и требует немедленного визита к ветеринару. Длительное применение валерианы может привести к истощению организма и психическим расстройствам. Спиртовая настойка валерьянки вызывает заболевания печени, почечную недостаточность и язву желудка у кошек.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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