Кошки метят вас? Узнайте причину странного поведения ваших питомцев

Пахучие железы у кошек расположены по всему телу, включая мордочку, лапы и зону вокруг глаз, что позволяет им оставлять "аромат" и помечать территорию. Это связано с их природой хищников.
Когда кошки трутся о предметы или о ноги своего хозяина, они не только обозначают свою территорию, но и проявляют особые чувства. Это поведение особенно заметно у уличных кошек, которые трутся о людей, возможно, в надежде обрести хозяина.
Кошки получают удовольствие от этого процесса, что можно наблюдать, когда они даже подпрыгивают, чтобы потереться о человека. Таким образом, кошки выражают свои эмоции и привязанность, а также демонстрируют свое желание стать частью семьи.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.