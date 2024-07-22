Кошки метят вас? Узнайте причину странного поведения ваших питомцев

Почему кошки трутся об вас: секреты поведения ваших питомцев

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пахучие железы у кошек расположены по всему телу, включая мордочку, лапы и зону вокруг глаз, что позволяет им оставлять "аромат" и помечать территорию. Это связано с их природой хищников.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Когда кошки трутся о предметы или о ноги своего хозяина, они не только обозначают свою территорию, но и проявляют особые чувства. Это поведение особенно заметно у уличных кошек, которые трутся о людей, возможно, в надежде обрести хозяина.

Кошки получают удовольствие от этого процесса, что можно наблюдать, когда они даже подпрыгивают, чтобы потереться о человека. Таким образом, кошки выражают свои эмоции и привязанность, а также демонстрируют свое желание стать частью семьи.