Ошибки кормления: почему кости и объедки могут убить вашу собаку

Почему овощи важны в рационе вашей собаки: мнение экспертов

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак ошибочно считают, что лучше всего кормить своих питомцев костями и остатками пищи с собственного стола, периодически добавляя сырое мясо. Однако, эксперты Колледжа ветеринарной медицины Университета Флориды выяснили, что такая диета неблагоприятна для здоровья собак.

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Овощи, даже в сочетании с качественным сухим кормом, являются полезным дополнением к рациону. Они богаты клетчаткой, улучшают пищеварение и помогают избежать запоров. Исследования также показали, что качественные сухие корма нельзя считать ультрапереработанной пищей, вредной для животных.

Важно, чтобы корм был сбалансированным и правильно подобранным. Оптимальными овощами для собак являются брокколи, брюссельская капуста, морковь, сельдерей, зеленая фасоль, горох и шпинат, но количество овощей не должно превышать 5-10% от общего рациона. Соблюдение баланса в питании — ключ к здоровью и долголетию вашего питомца.