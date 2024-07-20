Ошибки кормления: почему кости и объедки могут убить вашу собаку

Многие владельцы собак ошибочно считают, что лучше всего кормить своих питомцев костями и остатками пищи с собственного стола, периодически добавляя сырое мясо. Однако, эксперты Колледжа ветеринарной медицины Университета Флориды выяснили, что такая диета неблагоприятна для здоровья собак.
Овощи, даже в сочетании с качественным сухим кормом, являются полезным дополнением к рациону. Они богаты клетчаткой, улучшают пищеварение и помогают избежать запоров. Исследования также показали, что качественные сухие корма нельзя считать ультрапереработанной пищей, вредной для животных.
Важно, чтобы корм был сбалансированным и правильно подобранным. Оптимальными овощами для собак являются брокколи, брюссельская капуста, морковь, сельдерей, зеленая фасоль, горох и шпинат, но количество овощей не должно превышать 5-10% от общего рациона. Соблюдение баланса в питании — ключ к здоровью и долголетию вашего питомца.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.