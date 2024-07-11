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Сможет ли домашняя кошка выжить на улице? Чем опасен самовыгул

Средний срок жизни бездомных кошек всего лишь два года

1:37
Зоосфера

Многие считают, что кошкам нужны простор и свобода, поэтому со спокойной душой отправляют их на самовыгул. Но насколько это безопасно для домашнего животного?

Средний срок жизни бездомных кошек всего лишь два года
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Природой не было задумано проживание питомца в грязном, опасном и шумном городе. За много лет эволюции кошки стали контактными, ласковыми и внешне привлекательными, но утратили охотничьи навыки. И домашний пушистый друг не сможет выжить в уличных условиях даже нескольких месяцев. Статистика печальна: всего 2 года — средний срок жизни бездомных кошек.

От чего же зависит, сможет ли выжить на улице домашняя кошка? От породы, места обитания и погодных условий. В первую очередь это относится к вислоухим британцам и сфинксу, которые требуют тепло, уход и специальный корм. Поэтому для них самовыгул смертельно опасен.

В теплое время года кошке проще, она сможет добыть себе пропитание и найти место для сна. Но зимой немногие кошки переживают морозы, даже если родились и выросли на улице. А вот домашнее животное, которое выпустили погулять и потеряли, не сможет найти спасение.

Поэтому, выпуская своего котика на улицу, стоит миллион раз подумать. За пределами квартиры питомца ожидает масса опасностей: от стай бездомных собак и живодеров до возможности попасть под машину, подцепить заболевание или вредителей.

Ранее Правда. ру писала, что кошка ластится к ногам хозяина, чтобы показать любовь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Средний срок жизни бездомных кошек всего лишь два года
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