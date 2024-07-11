Можно ли целовать кошек? Как менялся взгляд на это с течением времени

Правда ли, что кошек нельзя целовать? Разбираем старинное поверье

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С давних времён среди людей ходили различные суеверия и поверья, связанные с кошками. Одно из таких поверий касается того, можно ли целовать этих обаятельных питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, CC BY-SA 4.0

Откуда пошёл запрет на поцелуи с кошками?

Согласно старинным поверьям, целовать кошек категорически запрещалось. Считалось, что если человек поцелует кота, то он обязательно заболеет или даже умрет. Эта примета была особенно распространена в Средние века, когда кошек зачастую связывали с ведьмами и темными силами.

Кошки как проводники болезней

Основная причина, по которой людям не рекомендовалось целовать кошек, заключалась в убеждении, что эти животные могут быть переносчиками различных болезней. В те времена было известно, что кошки способны подцепить множество паразитов и инфекций, которые затем могут передаваться человеку. Поэтому контакт с кошками, особенно в виде поцелуев, рассматривался как опасный.

Современный взгляд на проблему

Сегодня большинство ученых и ветеринаров считают, что риск заразиться от кошки при поцелуе весьма незначителен. Конечно, некоторая вероятность передачи инфекций всё-таки существует, но она невысока. Гораздо больше шансов подхватить болезнь от других людей или домашних животных.

Польза от поцелуев с кошками

Более того, ласковое общение с кошками, в том числе в виде поцелуев, даже рекомендуется — оно благотворно влияет на психическое состояние человека. Поглаживание и целование питомца способны снизить уровень стресса, улучшить настроение и даже укрепить иммунитет. Главное, соблюдать правила гигиены и не допускать излишней навязчивости.

Таким образом, старинный запрет на поцелуи с кошками, скорее всего, был вызван предрассудками и неосведомленностью людей того времени. Сегодня учёные не видят особых рисков в таком проявлении ласки к домашним любимцам. Но всегда важно сохранять разумность и следить за своим здоровьем.