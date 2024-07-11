Можно ли целовать кошек? Как менялся взгляд на это с течением времени

С давних времён среди людей ходили различные суеверия и поверья, связанные с кошками. Одно из таких поверий касается того, можно ли целовать этих обаятельных питомцев.
Согласно старинным поверьям, целовать кошек категорически запрещалось. Считалось, что если человек поцелует кота, то он обязательно заболеет или даже умрет. Эта примета была особенно распространена в Средние века, когда кошек зачастую связывали с ведьмами и темными силами.
Основная причина, по которой людям не рекомендовалось целовать кошек, заключалась в убеждении, что эти животные могут быть переносчиками различных болезней. В те времена было известно, что кошки способны подцепить множество паразитов и инфекций, которые затем могут передаваться человеку. Поэтому контакт с кошками, особенно в виде поцелуев, рассматривался как опасный.
Сегодня большинство ученых и ветеринаров считают, что риск заразиться от кошки при поцелуе весьма незначителен. Конечно, некоторая вероятность передачи инфекций всё-таки существует, но она невысока. Гораздо больше шансов подхватить болезнь от других людей или домашних животных.
Более того, ласковое общение с кошками, в том числе в виде поцелуев, даже рекомендуется — оно благотворно влияет на психическое состояние человека. Поглаживание и целование питомца способны снизить уровень стресса, улучшить настроение и даже укрепить иммунитет. Главное, соблюдать правила гигиены и не допускать излишней навязчивости.
Таким образом, старинный запрет на поцелуи с кошками, скорее всего, был вызван предрассудками и неосведомленностью людей того времени. Сегодня учёные не видят особых рисков в таком проявлении ласки к домашним любимцам. Но всегда важно сохранять разумность и следить за своим здоровьем.
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