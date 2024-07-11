Ищете собаку для любителей тишины? Эта редкая порода точно вам подойдёт

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Самая тихая собака в мире: познакомьтесь с этой удивительной породой

2:00
Зоосфера » Собаки

Если вы являетесь ценителем тишины и спокойствия, но при этом мечтаете о преданном и верном домашнем любимце, то определённо стоит обратить внимание на одну из самых редких и непривычных пород собак — басенджи.

Самая тихая собака в мире: познакомьтесь с этой удивительной породой
Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Басенджи — бесшумная собака

Басенджи, или африканская короткошёрстная собака, является одной из немногих пород, которые практически не умеют лаять. Вместо привычного собачьего лая эти питомцы издают своеобразное хриплое пыхтение или урчание. Таким образом они общаются с хозяином и выражают свое состояние.

Почему басенджи не лают?

Биологи считают, что способность к лаю у басенджи утрачена в процессе эволюции. Предполагается, что в условиях жаркого африканского климата, где обитали предки этих собак, лай был нежелательным качеством, так как привлекал внимание хищников. Поэтому особи, которые лаяли как можно меньше, получали преимущество в выживании и передавали это свойство потомству.

Тихий и спокойный характер

Помимо отсутствия лая, басенджи также отличаются достаточно уравновешенным и спокойным нравом. Они редко проявляют агрессию или беспокойство, что делает их весьма подходящими компаньонами для людей, ценящих тишину. Басенджи привязаны к хозяевам, но в то же время не навязчивы и не требуют постоянного внимания.

Важные особенности ухода

Несмотря на свою необычность, басенджи не слишком сложны в уходе. Они нуждаются в регулярных физических нагрузках, но при этом не требуют продолжительных активных прогулок. Кроме того, басенджи очень чистоплотны и практически не имеют специфического собачьего запаха.

Таким образом, басенджи — это идеальный вариант для тех, кто мечтает о спокойном и бесшумном домашнем питомце. Эти собаки станут верными компаньонами, не доставляя при этом лишнего шума и суеты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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