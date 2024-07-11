Когда кошка зевает вслед за хозяином — в этом больше, чем просто повторение

Кошкин зевок — не просто имитация, а сигнал доверия и эмпатии

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы иногда начинают зевать в ответ на зевок человека. Долгое время это явление объяснялось простым "отзеркаливанием" — когда кошка, как и человек, непроизвольно повторяет увиденное действие. Но недавно ученые предложили более интересную теорию, почему кошки зевают вслед за нами.

Зевок как признак доверия

Согласно новой гипотезе, когда кошка зевает в ответ на наш зевок, она этим выражает свою расслабленность и доверие по отношению к человеку. В дикой природе зевание у животных является признаком их спокойного состояния и отсутствия угрозы. Поэтому, когда кошка повторяет наш зевок, она как бы демонстрирует, что чувствует себя в безопасности рядом с хозяином.

Информация для мозга

Кроме того, ученые считают, что зевание служит для передачи важной информации в мозг. Во время зевка происходит резкое расширение сосудов головного мозга, что усиливает поступление кислорода. Это помогает нашему организму проснуться и настроиться на активность. Вероятно, у кошек этот механизм работает аналогичным образом, поэтому они также реагируют на наши зевки.

Проявление эмпатии

Некоторые специалисты полагают, что зевание кошки в ответ на человека является еще и проявлением своеобразной эмпатии. Повторяя наши действия, кошка как бы пытается подстроиться под наше эмоциональное состояние и разделить его с нами. Это говорит о высоком уровне социальной осведомленности питомца и его способности чувствовать настроение владельца.

Таким образом, зевание кошки в ответ на наше зевание — это не просто бессознательная имитация, а куда более сложный социальный сигнал. Он свидетельствует о доверии, расслабленности и даже некотором сопереживании кошки по отношению к человеку. Понимая эту взаимосвязь, мы можем лучше почувствовать и оценить глубину отношений с нашими пушистыми питомцами.