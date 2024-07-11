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Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания

Эти породы собак не рекомендованы начинающим владельцам

Зоосфера » Собаки

Для многих людей собака — это не просто домашнее животное, а полноценный член семьи. Однако не все породы одинаково подходят для новичков в собаководстве. Есть ряд пород, которые требуют особого опыта, знаний и навыков в уходе и дрессировке. Если вы впервые заводите собаку, лучше воздержаться от выбора этих непростых, но интересных пород.

Эти породы собак не рекомендованы начинающим владельцам
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Алабай (среднеазиатская овчарка)

Алабаи относятся к числу потенциально опасных пород. Эти крупные, мощные и очень сильные собаки обладают бесстрашием и высокой агрессивностью, особенно по отношению к незнакомым людям. Они требуют очень ответственного и опытного хозяина, который сможет воспитать в них послушание и контролировать поведение. Новичку справиться с управлением алабая будет очень непросто.

Бельгийская овчарка

Бельгийские овчарки отличаются высокой интеллектуальностью и активностью. Они нуждаются в постоянных физических и умственных нагрузках, продолжительных ежедневных прогулках и регулярных занятиях дрессурой. Это очень преданные и привязчивые собаки, которым необходимо постоянное внимание хозяина. Новичку будет сложно справиться с их энергичностью и обеспечить им необходимый уход.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки — это умные, работоспособные и смелые собаки, которые нуждаются в опытном и волевом хозяине. Они очень активны, требовательны к дрессировке и склонны к агрессивному поведению в ответ на угрозу. Начинающему собаководу будет непросто управлять немецкой овчаркой и обучить ее необходимым командам.

Ротвейлер

Ротвейлеры отличаются большими размерами, силой и высокой охранной склонностью. Они недоверчивы к незнакомцам и могут быть агрессивны, если их неправильно социализировать и воспитывать. Новички, как правило, не обладают необходимыми знаниями и опытом для содержания и дрессировки таких сложных собак.

Любителям собак стоит помнить, что заводить щенка — это большая ответственность. Важно реально оценивать свои возможности и выбирать породу, соответствующую вашему уровню подготовки. Иначе есть большой риск не справиться с управлением питомцем и подвергнуть опасности себя, свою семью и окружающих.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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