Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак

Три самые ласковые породы собак: рейтинг

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Лабрадор-ретриверы — одна из самых популярных пород собак во многих странах. Они известны своей дружелюбностью, энергичностью и преданностью владельцам. Лабрадор-ретриверы обладают отличным характером и легко обучаются, что делает их прекрасными компаньонами для семей с детьми или активных людей.

Бигли — это порода собак, которая славится своим дружелюбием и нежным характером. Они обладают отличным чутьём и любят независимость, однако они также очень привязаны к своим владельцам. Бигли обычно очень ласковы и общительны, что делает их отличными спутниками для семей и других животных.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели — это порода собак, очень привязанных к своим владельцам и обладающих нежным и мягким характером. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели обычно хорошо ладят с детьми и другими животными, что делает их отличным выбором для семей.