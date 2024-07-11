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Как на самом деле кошки видят мир: оттенки и особенности их цветового восприятия

Ультрафиолет и серые оттенки: как кошки воспринимают цвета

1:12
Зоосфера » Кошки

Взглянуть на мир глазами кошки — это означает взглянуть на мир совершенно иным образом. Цветовое восприятие кошек сильно отличается от человеческого.

Ультрафиолет и серые оттенки: как кошки воспринимают цвета
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Кошачье зрение основано на адаптации к охоте в тёмное время суток, что оказывает значительное влияние на способность видеть цвета.

Кошки способны видеть основные цвета, такие как синий, зелёный и красный, но их спектр значительно ограничен по сравнению с человеческим. Они чувствительны к оттенкам серого и могут воспринимать некоторые оттенки синего и зелёного лучше других цветов.

В кошачьих глазах больше фоторецепторов, которые улучшают их способность видеть в условиях слабого освещения. Это делает их отличными охотниками в темное время суток, но в то же время ограничивает их способность различать яркие цвета.

Возможно, самое удивительное в кошачьем зрении — это их способность видеть ультрафиолетовый свет. Это позволяет им замечать детали, невидимые для человеческого глаза, такие как следы мочи и другие метки, которые они могут оставлять при маркировке своей территории.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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