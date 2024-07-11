№3 вас удивит: эти породы собак лучше всего подходят для охоты

Лучшие породы собак для охоты

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Охота — это древнее занятие, которое часто включает использование специально обученных собак. Собаки для охоты должны быть выносливыми, умными и иметь хороший нюх.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlies Kloet, CC BY-SA 3.0

1. Лабрадор-ретривер.

Лабрадор-ретривер — это одна из самых популярных пород собак для охоты. Они изначально были выведены для помощи охотникам в извлечении уток из воды. Лабрадоры обладают отличным нюхом, высокой выносливостью и дружелюбным характером.

2. Гончая.

Гончая — это порода собак, специализирующаяся на отслеживании запахов дичи. Они обладают отличным обонянием и выносливостью, что делает их идеальными для охоты на крупную дичь, такую как кабаны или олени. Гончие также известны своей преданностью хозяину.

3. Германская дратхаар.

Германская дратхаар — порода собак, которая была выведена специально для охоты. Они обладают отличным нюхом, сильным телосложением и высоким уровнем энергии. Германские дратхаары часто используются для охоты на птицу и мелкую дичь.