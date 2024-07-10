Британские учёные доказали способность бегемотов летать. Даже не пришлось их подбрасывать

Британские учёные доказали, что бегемоты умеют летать

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа, который находится в графстве Хартфордшир в Великобритании, провели исследование и доказали, что бегемоты могут летать. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PeerJ.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Профессор эволюционной биомеханики Джон Хатчинсон отметил, что изучение движений бегемотов — сложная задача. Большую часть времени они проводят в воде, наиболее активны ночью и могут быть агрессивными и опасными. Обычно бегемоты бегают рысью, то есть одновременно отрывают от земли переднюю левую и заднюю правую ноги, а затем переднюю правую и заднюю левую. При этом две ноги постоянно находятся в воздухе.

Однако видео, снятые группой исследователей, показали, что при полной скорости бегемоты в 15% случаев "взлетают", отрывая от земли все четыре конечности одновременно. Это происходит, когда им нужно напугать и прогнать конкурентов.

Так британскими учёными была зафиксирована и заявлена способность этих тучных животных летать.

"Теперь главное — не злить бегемотов!", — шутят пользователи Сети, а некоторые на фоне таких новостей уже боятся связываться и с коровами.

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