Можно ли давать кошке валерьянку и к чему это может привести

Ветеринары советуют владельцам кошек не увлекаться настоем валерианы

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Валерьянка в таблетках или в виде настойки стала распространённым способом успокоить кошку в домашних условиях. Некоторые владельцы даже рассматривают это как развлечение для питомца.

Фото: catza.net by Хейкки Силтала, CC BY-SA 3.0

Ветеринары и учёные отмечают, что сама по себе валериана не представляет опасности ни для животных, ни для их хозяев. Её воздействие может быть как возбуждающим, так и успокаивающим (в зависимости от конкретной кошки).

Однако ветврачи рекомендуют давать это «лекарство» животному редко и в небольших количествах. В противном случае таблетка может вызвать сильный всплеск гормонов счастья и возбуждения, который расшатывает нервную систему и может привести к проблемам с сердцем.

Таким образом, нет однозначного ответа о безопасности валерианы. В малых дозах она не представляет опасности, но в больших количествах и при частом использовании может быть опасна.

Ранее Правда.ру писала, что кошка ластится к ногам хозяина, чтобы показать любовь.