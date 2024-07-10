Можно ли давать кошке валерьянку и к чему это может привести

Валерьянка в таблетках или в виде настойки стала распространённым способом успокоить кошку в домашних условиях. Некоторые владельцы даже рассматривают это как развлечение для питомца.
Ветеринары и учёные отмечают, что сама по себе валериана не представляет опасности ни для животных, ни для их хозяев. Её воздействие может быть как возбуждающим, так и успокаивающим (в зависимости от конкретной кошки).
Однако ветврачи рекомендуют давать это «лекарство» животному редко и в небольших количествах. В противном случае таблетка может вызвать сильный всплеск гормонов счастья и возбуждения, который расшатывает нервную систему и может привести к проблемам с сердцем.
Таким образом, нет однозначного ответа о безопасности валерианы. В малых дозах она не представляет опасности, но в больших количествах и при частом использовании может быть опасна.
Ранее Правда.ру писала, что кошка ластится к ногам хозяина, чтобы показать любовь.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.