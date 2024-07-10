Корова проглотила швейцарские часы за пол миллиона рублей и вернула спустя полвека

Британский фермер Джеймс Стил сумел вернуть себе драгоценный швейцарский хронометр, который была съела корова более полувека назад. Найти часы удалось с помощью металлодетектора.
Стил рассказал прессе, что приобрел дорогие часы к своему 21-му дню рождения в 1950 году, заплатив за них тогда сто фунтов стерлингов. Сегодня это эквивалентно примерно 4500 фунтов или 472 000 рублей. Спустя двадцать лет он потерял часы, когда пас стадо, из-за порвавшегося ремешка. Многократные поиски оказались безуспешными, и фермер предположил, что часы могла проглотить корова.
Прошло еще 50 лет, и уже сын Стила разрешил кладоискателю Лиаму Кингу использовать металлодетектор на семейных угодьях. Кинг надеялся найти монеты, но вместо этого обнаружил семейную реликвию. Он вернул часы хозяину, что привело Стила в восторг.
Сегодня фермеру 95 лет. Он решил не чистить покрытые зеленоватым налетом часы, а сохранить их в нынешнем виде как памятный артефакт. Стил все еще уверен, что когда-то их съела корова.
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