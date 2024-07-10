Сотня диких куриц терроризирует деревню в Великобритании

Около сотни диких куриц разоряют деревни в Британии

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Около сотни диких куриц разрывают посевы и нарушают покой жителей деревни Снеттишем в графстве Норфолк, Великобритания.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Местные жители жалуются на птиц, которые уничтожают их огороды и своим кудахтаньем лишают их сна по ночам. Например, 58-летний Б. Кинг теперь вынужден использовать беруши.

Куры приходят из близлежащего леса. Жителям неизвестно, кто владеет этой землей и почему не следит за своим хозяйством. Кинг говорит, что был бы рад угостить того, кто сможет прогнать кур.

Кроме того, птицы привлекли туристов, которые кормят их, что, в свою очередь, привлекает грызунов. По словам местных, крысы здесь довольно крупные и быстро размножаются, что ухудшает отношения между местными жителями и туристами.

Жители обратились в приходской совет, который пообещал решить проблему с курами.

Однако нашлись и те, кто положительно относится к птицам. Например, 43-летний Г. МакКуэйд, переехавший в Снеттишем из Кембриджа полтора года назад, считает, что куры придают деревне особое очарование. Один из местных жителей даже приютил пару кур в своем дворе, сообщает The Guardian.