Кинологи назвали самых дорогих в содержании и уходе собак

В РКФ рассказали, что содержание приютских собак обходится очень дорого

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Российской кинологической федерации рассказали, какие собаки самые дорогие в содержании, так как они требуют специального ухода. Например, афганских борзых нужно купать с использованием дорогостоящих шампуней и кондиционеров каждую неделю, а также использовать бальзамы и щетки.

Фото: flickr.com by Дагур Бриньольфссон, CC BY-SA 2.0

Еще одна дорогая в уходе порода — бишон фризе. Их нужно ежедневно вычесывать пуходеркой и стричь раз в 2-3 месяца, что тоже влетает в копеечку.

На уход за выставочными собаками требуется гораздо больше средств, чем на обычных любимцев, поскольку много вкладывается в дрессуру и выставки, которые проходят не только в разных городах, но и странах. Заводчики отдают силы, время и деньги, чтобы подготовить питомца к показам. Да и цены на породистых перспективных щенков в разы дороже.

Содержание крупных и гигантских пород также обходится дороже. Понятно, что алабаю нужно намного больше корма, чем йоркширскому терьеру.

Сложные животные, вроде собак из приютов, могут иметь набор проблем, связанных с болезненным прошлым, что также оборачивается большими расходами на лечение.

В целом, если разделить все траты на собаку, то примерное распределение средств будет следующим: 45% — на корм, 25% — на уход за животным, 15% — на ветеринарную помощь, 15% — на другие мелкие расходы, включая покупку амуниции и игрушек.