Эксперты раскрыли, почему кошки панически боятся пылесоса

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Почему кошки боятся пылесоса: основные причины и решения

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Зоосфера

Для кошки нет ничего страшнее работающего пылесоса. Владельцы замечают, что питомец начинает беспокоиться, даже если пылесос просто стоит в комнате. Громкий шум устройства пугает животных, особенно если включить его внезапно.

Почему кошки боятся пылесоса: основные причины и решения
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Однажды напуганное животное будет бояться пылесоса постоянно. Кошка воспринимает шумный прибор как агрессивное и опасное посягательство на её личное пространство. Успокоить питомца сложно, но можно попробовать прятать его на время уборки в тихое место.

Альтернативное решение — покупка робота-пылесоса, который некоторые кошки воспринимают как игрушку. Понимание причин страха поможет вам лучше заботиться о своём питомце и сделать уборку менее стрессовой для всех.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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