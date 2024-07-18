Эксперты раскрыли, почему кошки панически боятся пылесоса

Почему кошки боятся пылесоса: основные причины и решения

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для кошки нет ничего страшнее работающего пылесоса. Владельцы замечают, что питомец начинает беспокоиться, даже если пылесос просто стоит в комнате. Громкий шум устройства пугает животных, особенно если включить его внезапно.

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Однажды напуганное животное будет бояться пылесоса постоянно. Кошка воспринимает шумный прибор как агрессивное и опасное посягательство на её личное пространство. Успокоить питомца сложно, но можно попробовать прятать его на время уборки в тихое место.

Альтернативное решение — покупка робота-пылесоса, который некоторые кошки воспринимают как игрушку. Понимание причин страха поможет вам лучше заботиться о своём питомце и сделать уборку менее стрессовой для всех.