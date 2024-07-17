Эксперты раскрыли секрет: почему кошки лапами трогают воду

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Почему кошки суют лапу в миску с водой: научное объяснение

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Зоосфера

Если вы являетесь хозяином кошки, вы наверняка замечали, как ваш питомец суёт лапу в миску с водой. Это поведение может показаться странным, но у него есть объяснения.

Почему кошки суют лапу в миску с водой: научное объяснение
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Во-первых, кошачьи вибриссы (усы) очень чувствительны. Когда кошка сталкивается с горячей водой, она испытывает неприятные ощущения, поэтому проверяет температуру лапой. Во-вторых, кошка может проверять дно миски на наличие опасных объектов, особенно если миска глубокая. Третья причина — скука.

Если питомцу нечего делать, он может развлекаться, играя с водой. Чтобы избежать этого, важно уделять кошке больше внимания и предоставлять ей игрушки. Наконец, проблемы со зрением могут заставлять кошку трогать воду лапой, чтобы лучше понять, что находится перед ней. Понимая эти причины, вы сможете лучше заботиться о своём питомце и устранять факторы, вызывающие такое поведение.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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