Эксперты раскрыли секрет: почему кошки лапами трогают воду

Почему кошки суют лапу в миску с водой: научное объяснение

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы являетесь хозяином кошки, вы наверняка замечали, как ваш питомец суёт лапу в миску с водой. Это поведение может показаться странным, но у него есть объяснения.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Во-первых, кошачьи вибриссы (усы) очень чувствительны. Когда кошка сталкивается с горячей водой, она испытывает неприятные ощущения, поэтому проверяет температуру лапой. Во-вторых, кошка может проверять дно миски на наличие опасных объектов, особенно если миска глубокая. Третья причина — скука.

Если питомцу нечего делать, он может развлекаться, играя с водой. Чтобы избежать этого, важно уделять кошке больше внимания и предоставлять ей игрушки. Наконец, проблемы со зрением могут заставлять кошку трогать воду лапой, чтобы лучше понять, что находится перед ней. Понимая эти причины, вы сможете лучше заботиться о своём питомце и устранять факторы, вызывающие такое поведение.