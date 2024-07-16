Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в ОСАГО: что можно исправить и как не остаться без страховки
Восстановление кожи после солнца: как витамин С улучшает состояние кожи
Стало известно, для чего нужен спорт
Почему россияне выбирают Египет вместо Турции
Многовековые акулы Гренландии могут хранить секрет долголетия
Биолог Комбарова предупредила о смертельной опасности плесени из холодильника
КНДР будет поставлять яблоки в РФ
Как омолодиться без косметологических процедур
Дизайнер Сафронова посоветовала микроцемент вместо плитки в ванной
Почему ваша собака не может устоять перед палкой: научное объяснение

Польза игры с палками для развития и социализации собак

1:19
Зоосфера

Радостная собака, бегущая за палкой и возвращающаяся с ней к хозяину, — знакомый и милый образ для многих владельцев. Но задумывались ли вы, почему палки так привлекают наших питомцев? Ответ кроется не только в инстинктах, но и в глубоких связях между собакой и человеком.

Польза игры с палками для развития и социализации собак
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Принесение палки уходит корнями в древние охотничьи инстинкты предков современных собак, которые охотились и приносили добычу в стаю. Палки заменяют добычу, удовлетворяя охотничьи инстинкты. Игры с палками укрепляют эмоциональную связь с хозяином, создавая доверительные отношения.

Собаки быстро понимают, что эта игра радует их хозяина, и воспринимают её как способ выразить привязанность и лояльность. Игра с палками также стимулирует физическое и умственное развитие собаки, развивая скорость, ловкость, координацию и умственные процессы.

Регулярные игры помогают предотвратить скуку и деструктивное поведение. Это также способ социализации, обучающий правильному поведению в различных ситуациях. Игра с палками удовлетворяет природное желание собак жевать, помогая им расслабиться и снять стресс.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Названа лучшая диета для похудения
Как отучить кошку прыгать на стол
Мифы и реальность: дизельные двигатели в России
Рецепт хот-дога в домашних условиях
Как правильно наносить средства по уходу за кожей: советы и рекомендации
Постер Elden Ring с подписью Миядзаки продают на аукционе за $15 000
Россиянам объяснили важность медицинской страховки на отдыхе
Экспорт бензина может остановиться в августе
Как обустроить маленькую студию
Леру Кудрявцеву шокировала мать-детоубийца: "Из-за долгов!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников