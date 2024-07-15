Секрет кошачьей любви к коробкам раскрыт: почему ваш питомец не может устоять

Любой владелец кота подтвердит, что его питомец обожает коробки и другие тесные места. Такое поведение объясняется желанием комфорта, особенно в стрессовых ситуациях.
В 2019 году голландские ученые в журнале PLOS One отметили, что способность прятаться снижает уровень стресса у кошек, прибывших в приют. Уровень стресса оценивали с помощью Cat-Stress-Score, учитывая позу, вокальное поведение, активность и физиологические изменения животных.
Кошкам нравятся не только трёхмерные коробки. В 2021 году исследование в журнале Applied Animal Behavior Science показало, что кошки предпочитают сидеть внутри двухмерного контура Каницца, сделанного из углов, приклеенных к полу. Такое поведение объясняется избеганием опасных ситуаций или, возможно, выбором удобного места для охоты, что пока не подтверждено научно.
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