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Зелёный враг для кошек: почему ваши любимцы боятся огурцов

Почему кошки боятся огурцов: причины странного поведения

1:12
Зоосфера

В интернете можно найти множество видео, где домашние кошки пугаются огурцов. Такие ролики стали популярными несколько лет назад, когда хозяева начали класть длинный огурец позади кошки, пока та ела. Когда питомец оборачивался и видел незнакомый зеленый объект, он подпрыгивал, шипел и убегал или нападал на "монстра".

Почему кошки боятся огурцов: причины странного поведения
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Одной из причин страха является непривычный предмет на территории, которую кошка считает своей. Кошки любят держать все под контролем, и появление странного предмета, будь то огурец или что-то другое, вызывает у них беспокойство.

Кошки могут воспринимать огурец как угрозу, особенно в состоянии аффекта, путая его со змеей или другим опасным существом. Это нормальная реакция организма, известная как старт-рефлекс, когда животное резко отпрыгивает при неожиданной угрозе.

Во время еды кошки теряют бдительность, сосредотачиваясь на пище и считая место кормления безопасным. Появление неожиданного объекта вызывает у них неадекватную реакцию, поскольку они не ожидают нападений или странных предметов в этот момент.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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