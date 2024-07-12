Кошачьи лужи на полу: как легко приучить котёнка к лотку

Как правильно приучить котёнка к лотку: советы и рекомендации

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда котенок только учится пользоваться лотком, он может оставлять лужи в неположенных местах, что часто вызывает раздражение у владельцев. Наказание и тыканье носом в лужу не помогут, а только вселят в животное страх. Кошка продолжит гадить в укромных уголках, что затруднит обнаружение источника неприятного запаха.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Приучение котенка к лотку требует терпения и последовательности. Принеся котенка домой, сразу покажите ему лоток с песком. Каждый раз после еды или питья относите его в лоток, так как маленькие котята обычно ходят в туалет сразу после еды. Регулярные тренировки помогут котенку понять назначение лотка.

Если кажется, что котенок готовится опорожнить кишечник, например, присаживаясь на пол с задумчивым видом, отнесите его к лотку. Если процесс уже начался, спокойно перенесите его в лоток, не ругая. Со временем даже самый несмышленый питомец поймет, зачем нужен лоток, и будет пользоваться им правильно.