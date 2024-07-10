Стало известно, сколько зарабатывают грумеры в регионах и в Москве

Средняя зарплата грумеров в России выросла на 8,2%

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весной средняя зарплата грумеров в России составляла 53,4 тыс. рублей. К лету их доходы выросли на 8,2%. Чаще всего в вакансиях указывают зарплату в 50 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Хакатас, CC BY 3.0

С начала года средние зарплаты грумеров выросли на 16% и составили 53,4 тыс. рублей. В Москве с начала года было опубликовано 387 вакансий в этой сфере, средние зарплаты грумеров в столице выросли на 2,5% и составили 65,5 тыс. рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в сфере груминга — работа в сети премиальных салонов, где обещают доход от 100 до 350 тыс. рублей. В обязанности помимо стрижки животных входит продвижение продукции салона за определённый процент.

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