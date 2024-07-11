Тайны кошачьих звуков: что ваша кошка пытается вам сказать

Понимание кошачьих звуков: что мурлыканье, мяуканье и шипение говорят о вашей кошке

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Понимание звуков, которые издает ваша кошка, поможет лучше интерпретировать её настроение и потребности. Вот пять ключевых кошачьих звуков и их значение.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

Мурлыканье обычно означает, что кошка довольна и расслаблена. Однако если её уши отведены назад, а хвост подергивается, мурлыканье может быть попыткой успокоить себя в стрессовой ситуации.

Мяуканье имеет множество значений, включая приветствие, требование еды или внимания, и мольбу о помощи. Обратите внимание на тон и громкость, чтобы понять контекст.

Шипение является недвусмысленным выражением недовольства и предупреждением перед возможной атакой.

Воркование, напоминающее звуки голубя, выражает радость, призыв котят или привлечение внимания потенциального партнера.

Стрекотание обычно возникает во время игр, охоты за движущимися предметами или наблюдения за птицами и не должно вызывать беспокойства.

Понимание этих звуков позволит вам лучше заботиться о своей кошке и своевременно реагировать на её нужды.