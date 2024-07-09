В Подмосковье заработал онлайн-сервис, который избавит владельцев собак и кошек от очередей в ветклиниках

В Подмосковье стало возможно получить ветуслуги через онлайн-сервис

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис, который поможет владельцам собак и кошек избежать очередей в ветеринарных клиниках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Теперь получить ветеринарное свидетельство формы № 1 на перевозку домашнего животного можно через региональный портал госуслуг. Это позволит сэкономить время и избавит от необходимости стоять в очередях.

С помощью онлайн-сервиса владельцы питомцев смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на приём или вызвать ветеринара на дом. Специалисты государственной ветеринарной службы заранее подготовят проект документа, что сократит время обслуживания клиента.

Услуга по оформлению разрешения предоставляется бесплатно. Результат можно будет увидеть в личном кабинете на портале. Срок получения ветеринарного свидетельства составляет один день. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт госуслуг Московской области.

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