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Эти 5 пород собак почти никогда не болеют

Собаки с самым крепким здоровьем: топ-5 пород по мнению кинологов

1:18
Зоосфера

Чем крупнее собака, тем выше риск проблем со здоровьем, однако генетика и уход играют важную роль в этом вопросе. Кинологи не могут гарантировать, что любая собака избежит посещения ветеринара, но некоторые породы болеют реже.

Собаки с самым крепким здоровьем: топ-5 пород по мнению кинологов
Фото: openverse.org by jonner, CC BY-SA 2.0

Австралийская пастушья собака занимает первое место в списке самых здоровых пород и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как собака-долгожитель. Представитель этой породы по имени Блюи прожила 29 лет.

Немецкий пинчер не имеет характерных слабых мест, но с возрастом могут возникнуть проблемы со зрением и суставами. Регулярные тренировки приносят пинчерам пользу.

Гаванская собака также относится к некрупным породам, но имеет несколько слабых мест, таких как печень и почки. Владельцы должны следить за питанием своих питомцев.

Пудель известен своим крепким здоровьем. Пудели живут до 18 лет, и их основные проблемы связаны со зрением и суставами, что типично для старости.

Чихуахуа — мелкая, звонкая и популярная у горожан порода, считается одной из самых здоровых. С возрастом у них могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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